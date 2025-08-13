БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Продължава гасенето на пожара в Пирин, огънят е засегнал...
Продължава гасенето на пожара в Пирин, огънят е засегнал от 10 до 15 декара в Националния парк

от БНТ , Репортер: Станислава Николова
У нас
Към момента пожарът е низов, не се очаква да засегне нови територии

Все още гори пожарът в Пирин. Вчера огънят влезе в националния парк, а там загубите за биоразнообразието могат да бъдат невъзвратими.

Ситуацията продължава да бъде изключително сложна и динамична. Десетки горски служители, военни огнеборци, както и доброволци продължават да бъдат на място в планината в труднодостъпен терен.

Очаква се и днес да се включи летателна техника, която да помогне на всички тези служители. Вчера пожарът в късния следобед от низов заради силния вятър се превърна във върхов. Това съответно причини изключително задимяване в района, което наложи всички служители на терен да бъдат спешно евакуирани.

Към момента пожарът е низов, не се очаква да засегне нови територии, но през вчерашния ден той буквално стигна до границите на Национален парк "Пирин", като засегна по първоначални данни около 10-15 декара територия.

"Към момента разрастване на нови територии в Национален парк "Пирин" няма. Всичко е локализирано до нивата на предишния ден. Някъде в Национален парк "Пирин" има засегнато от 10 до 15 декара. Загубите са безценни. Това зад нас е една апокалистична картина, която започна преди 18 дена и ние тук се борим с пожари, които поне хората, които работят тук, не са виждали в България в последните години", каза Росен Баненски, директор на Национален парк "Пирин".

Към момента няма доброволци няма да бъдат върнати, стига тези, които идват да бъдат наистина подготвени, добре екипирани и да имат преминал курс на обучение за такива спасителни операции.

#Национален парк „Пирин“ #Пирин #пожар

