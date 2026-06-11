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Сам Шорт подобри множество рекорди на състезание по плуване в Австралия

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Спорт
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Плувецът спечели на 800 м. свободен стил.

Бившият световен шампион Сам Шорт подобри множество рекорди, печелейки 800 метра свободен стил на състезание по плуване в Австралия с време от 7:36.73 минути, съобщава агенция Ройтерс.

22-годишният плувец триумфира с близо 11 секунди пред съперниците си, поставяйки национален рекорд, рекорд на Океания и на Британската общност, а също така подобрявайки предишния си личен резултат от 7:37.76, поставен на Световното първенство през 2023-а.

Времето на Шорт го прави третият най-бърз плувец в дисциплината, след китаеца Чжан Лин (7:32.12) и Усама Мелули от Тунис (7:35.27) - и двамата постигнали времена на Световното първенство през 2009-а по време на ерата на суперкостюмите.

Шорт вече се е класирал за Игрите на Британската общност в Глазгоу, които започват през юли, в три дисциплини в свободния стил, включително 200 и 400 метра.

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#Сам Шорт

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