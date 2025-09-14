БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Самоков ще бъде домакин и на европейските първенства по борба до 15 и до 17 г.

Спорт
Турнирите ще се състоят през май.

международната федерация борба инспектира bdquoарена самоковldquo
Снимка: БТА
Самоков ще бъде домакин на голямо първенство по борба за втора поредна година.

Градът получи доверието на Международната федерация и ще организира европейското за момчета и момичета до 15 г. и за кадети и кадетки до 17 г. през 2026-а.

Схватките за първата възраст е от 11 до 17 май, а за втората – от 20 до 24 май.

През месец август Самоков за първи път посрещна световно първенство по борба, което бе за юноши до 20 г.

Тогава от Международната федерация дадоха отлична оценка за организацията, която стана за по-малко от два месеца, след като шампионатът бе преместен от София в Самоков. Състезатели, треньори и гости също оцениха високо удобствата и близостта на града на курорта Боровец, където бяха настанени.

Европейското първенство до 23 г. пък бе дадено на Зренянин (Сърбия). То ще бъде от 9 до 15 март. Шампионатът до 20 г. е в Скопие (Северна Македония) от 6 до 12 юли.

Международната федерация определи домакинствата и на световните първенства при подрастващите.

Световни първенства:

До 17 години - Баку (Азербайджан) от 27 юли до 2 август.
До 20 години - Манама (Бахрейн) от 17 до 23 август.
До 23 години - Лас Вегас (САЩ) от 12 до 18 октомври

Европейското първенство за мъже и жени догодина ще бъде в Тирана (Албания) от 20 до 26 април. Албанската столица ще посрещне и втория рейтингов турнир от 25 февруари до 1 март.

Световното първенство ще бъде обявено допълнително след заседание на Международната федерация в сряда. Претендират Бахрейн и Словакия.

#Европейско първенство по борба за кадети до 17 г.

