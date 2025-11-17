БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Павлов: Бюджетът ще бъде гласуван от УС на БФЛА и ще бъде внесен в Министерството на младежта и спорта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Президентът на федерацията по лека атлетика увери, че бюджетът отразява реалните нужди на спорта.

георги павлов избран президент бфла
Слушай новината

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) е одобрила проекта за бюджет за 2026 година, съобщи новият президент на централата Георги Павлов.

"Направихме важна крачка напред. За първи път бюджетът на БФЛА за следващата година беше подготвен и приет по напълно прозрачен и обединяващ начин – с участието на всички комисии: Треньорската (заедно с подкомисиите), Съдийската и Комисията на атлетите. В процеса взехме предвид плановете на подготовка на треньорите, желанията на всички клубове за МТО. Така постигнахме общ документ, който отразява реалните нужди на нашия спорт и амбициите ни за развитие", написа Павлов в профила си във „Фейсбук“.

Той съобщи още, че по-късно днес бюджетът ще бъде гласуван от Управителния съвет на БФЛА и след това ще бъде внесен в Министерството на младежта и спорта (ММС).

"Нашето желание е парите за 2026 г. да бъдат максимално увеличени, за да можем да осигурим по-добри условия за подготовка, състезания и развитие на талантите ни. След официалното входиране бюджетът ще бъде изпратен до всички клубове. Надяваме се и ММС да се съобрази в най-голяма степен с предложените параметри. Продължаваме да работим обединени – в името на българската лека атлетика", написа още Павлов.

#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
1
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
2
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
3
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
4
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София,...
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
5
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
6
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Лека атлетика

Вписаха Георги Павлов за президент на БФЛА
Вписаха Георги Павлов за президент на БФЛА
Ивет Лалова отказа поканата да се включи в новия УС на БФЛА Ивет Лалова отказа поканата да се включи в новия УС на БФЛА
Чете се за: 04:52 мин.
Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг Марвин Брейси прие наказание за употреба на допинг
Чете се за: 01:35 мин.
Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас Кенийски атлети със златото на Маратон Бургас
Чете се за: 03:35 мин.
Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА Георги Павлов бе избран за президент на БФЛА
Чете се за: 00:40 мин.
Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Чете се за: 00:45 мин.
По света
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ