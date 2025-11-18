Олександър Усик оваканти пояса на Световната боксова организация (WBO) в тежка категория. Фабио Уордли беше неговият следващ опонент, след като грабна временната титла на WBO след изненадващ нокаут срещу Джоузеф Паркър миналия месец и сега е обявен за нов шампион на Организацията.

Усик беше уведомен от WBO през септември, че трябва да се изправи срещу победителя от Паркър - Уордли, но вторият период на украинеца като абсолютен световен шампион в тежка категория официално приключи.

"Световната боксова организация обяви днес, че е получила официална информация от лагера на Олександър Усик относно бъдещето на титлата на WBO в тежка категория. След внимателно обмисляне, Усик е решил да оваканти пояса. Приемаме и уважаваме неговото решение. Това не е сбогуване, а, както се изрази тимът му - уважителна пауза. Вратите на WBO винаги ще останат отворени за Олександър Усик и неговия щаб", се казва в изявление на WBO.

Непобеденият на ринга Уордли се превръща в поредния британец, стигнал до световна титла в тежка категория, след Даниел Дюбоа, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Роденият в Ипсуич боксьор е вече с баланс 20-0-1 (19 с нокаут), като единственото му равенство е с Фрейзър Кларк през март миналата година.

Усик беше казал, че контузия е причина да не се съгласи на задължителна защита на пояса на WBO срещу Паркър и 38-годишният украинец все още не е потвърдил какво му предстои в бокса, след като спря Дюбоа през лятото, за да си върне колана на Международната боксова федерация (IBF).