ИЗВЕСТИЯ

За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Щафетата с олимпийския огън ще измине 12 000 км в Италия преди началото на Зимните игри през февруари

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Олимпийският огън ще измине 12 000 километра през Италия през двата месеца преди Зимните игри през февруари, съобщиха организаторите.

Щафетата ще премине през известни туристически места, включително Колизеума в Рим и Канале Гранде във Венеция, както и в южни градове като Палермо и Неапол, за да предизвика вълнение в райони, където зимните спортове не са основна атракция. Игрите ще бъдат домакинствани съвместно от Милано и курорта Кортина д'Ампецо и ще се проведат от 6 до 22 февруари.

„Всяка стъпка от щафетата през нашите градове ще напомня на света за силата на спорта да гради мостове и да премахва бариери“, каза Джовани Малаго, президент на фондация „Милано Кортина 2026“, добавяйки, че пътешествието ще отбележи „същността на Италия“.

Щафетата ще започне на 26 ноември, когато пламъкът ще бъде запален в Олимпия, гръцкият дом на древните игри. Огънят ще бъде предаден на италиански официални лица в Атина на 4 декември и ще започне своето италианско пътешествие от Рим два дни по-късно. Той ще бъде в Неапол за Коледа, ще посрещне Нова година в южния град Бари и ще достигне Кортина на 26 януари - точно 70 години след церемонията по откриването на Игрите през 1956 година, пише агенция Ройтерс.

Щафетата ще започва всеки ден рано сутринта и ще завършва около 12 часа по-късно със запалването на огъня в последния град за деня. Тя ще приключи в Милано на официалната церемония по откриването на стадион „Сан Сиро“ на 6 февруари вечерта.

#Милано/Кортина 2026

