Самолет блъсна и уби човек на писта в Денвър

Самолет блъсна и уби човек на пистата за излитане на международното летище в Денвър.

Мъжът е нарушил летищните правила за сигурност и е прескочил демаркационната ограда на пистата.

На запис от диспечерите се чува как пилотът казва "Току що ударихме някого", след като спира полета. Двигателят на самолета се е запалил, а пътниците са евакуирани превантивно. Нискотарифната американска компания изрази дълбоко съжаление за случая. Дванайсет души са с леки наранявания. Летището заяви, че убитият мъж не е бил служител там.

Федералната авиационна администрация на Съединените щати започна разследване по случая.



