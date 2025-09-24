БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Самолет с испанския военен министър преживя GPS смущения над Калининград

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:37 мин.
Европа
Опитът за деактивиране на навигацията бе неуспешен, а министър Роблес потвърди, че Испания и НАТО ще продължат дейността си за сигурност и мир

самолет испанския военен министър преживя gps смущения калининград
Самолет с испанския военен министър Маргарита Роблес на борда е претърпял смущения в GPS сигнала си, докато е прелитал над руския анклав Калининград. Машината се е приземила без инциденти в Литва.

Самолетът "Еърбъс А330" на испанските Военновъздушни сили е изпълнявал полет от Мадрид до военната авиобаза "Шауляй".

Опитът за деактивиране на GPS системата е бил неуспешен, тъй като машината разполага и с военна навигационна система, оборудвана да издържи на подобни атаки. Командирът на полета е заявил, че подобни инциденти са често срещани при полети над руския анклав Калининград, както с граждански, така и с военни самолети.

След пристигането си в Литва испанският министър на отбраната потвърди за случая. На съвместна пресконференция с колегата си Довиле Сакалиене, тя заяви, че подобни опити, "няма да пречупят волята на Испания или на която и да е от страните-членки на НАТО да продължат да работят за мир". Маргарита Роблес призова за спазване на правилата, така че всеки да може да лети свободно на територията на Европа.

Испанският военен министър пътува до Литва, за да посети разположения там испански контингент, състоящ се от осем изтребителя Eurofighter и 150 военнослужещи, интегрирани в мисията на НАТО за въздушно патрулиране над Балтийско море.

