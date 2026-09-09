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Съндърланд отстрани Хъл Сити и е на осминафинал в турнира за Купата на Лигата в Англия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Нюкасъл, Кристъл Палас и Борнемут също се класираха напред.

Съндърланд отстрани Хъл Сити и е на осминафинал в турнира за Купата на Лигата в Англия
Снимка: БТА
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Мароканският национал Шамсдин Талби направи разликата при успеха на Съндърланд с 1:0 над Хъл Сити, която изпрати домакините на осминафинал в турнира за Купата на Лигата на Англия.

Талби излезе сам срещу вратаря на гостите Дилън Филипс и го прехвърли с елегантен удар, а тази среща беше единствената, която противопостави два отбора от Висшата лига на този етап от турнира. Но макар и два състава от елита, треньорите дадоха шанс на много хора, които получават малко минути в първенството.

Кристъл Палас отстрани играещия в Лига Чемпиъншип отбор на Мидълзбро с категоричното 3:0, докато играчите на Борнемут на своя „Виталити Стейдиъм“ не оставиха никакви шансове на скромния си съперник Линкълн Сити. Домакините доминираха изцяло и записаха най-убедителния разгром за вечерта с четири безответни гола, три от които на Райън Кристи. Това беше и първа победа в официален мач на новия мениджър на тима Марко Розе.

Йорген Странд Ларсен вкара два гола с глава – по един във всяко полувреме, а Дайчи Камада също се разписа в 72-ата минута за успеха на „орлите“ от Южен Лондон над Мидълзбро.

Нюкасъл, победител в турнира през 2025-а година, стигна до успеха над втородивизионния Милуол с 1:0 като гост. Джо Уилкок вкара единствения гол в 81-ата минута. В друга среща от късно снощи Брадфорд Сити се наложи с 3:1 над Лейтън Ориент като гост и също върви към следващия етап от турнира.

Жребий за четвъртия кръг ще бъде изтеглен на 16 септември, веднага след приключването на срещата между Манчестър Юнайтед и Брайтън. По-късно днес третият кръг продължава с дербито на „Стамфорд Бридж“ между Челси и Лийдс Юнайтед.

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