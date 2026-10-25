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Състезанието за Голямата награда на Австралия по мотоциклетизъм беше отменено заради лошо време

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Спорт
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Състезанието за Голямата награда на Австралия по мотоциклетизъм беше отменено заради лошо време
Снимка: БТА
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Състезанието за Голямата награда на Австралия на пистата „Филип Айлънд“ - 18-и кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, беше отменено заради лошо време, което провали сбогуването с едно от най-обичаните трасета в шампионата.

Това се оказа тежък удар за публиката, тъй като билетите за събитието бяха напълно разпродадени, а догодина надпреварата за Голямата награда на Австралия се мести по улиците на Аделаида.

Първоначално бяха отменени стартовете в класовете Moto2 и Moto3, а състезанието в MotoGP беше отложено с два часа заради метеорологичните условия. В крайна сметка организаторите се принудиха да вземат окончателно решение за отмяна в 15:40 часа местно време.

„Поради ограничена видимост, която възпрепятства работата на медицинския хеликоптер, състезанието за Голямата награда в клас MotoGP се отменя. Пилотите от MotoGP ще направят една обиколка зад автомобила за сигурност и ще спрат, за да поздравят феновете. Пътят към боксовете ще бъде отворен за тази прощална обиколка", се посочва в изявление на MotoGP.

Тъмните облаци и проливният дъжд влошиха видимостта около трасето, което засегна работата на медицинския хеликоптер - при спешен случай на него биха му били нужни 45 минути, за да стигне до пистата от района на Мелбърн.

Преди ден испанецът Марк Маркес (Ducati Lenovo Team) триумфира в спринтовото състезание за Гран при на Австралия в клас МотоGP.

Следващият кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта предстои в Малайзия след седмица.

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