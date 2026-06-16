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Седем арестувани за контрабанда на цигари в Румъния, щетите са за над 2,8 млн. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Сред задържаните са и четирима българи

седем арестувани контрабанда цигари румъния щетите млн евро
Снимка: БГНЕС/Архив
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Трима румънци и четирима българи са задържани в предварителен арест в Румъния за 30 дни по обвинения в контрабанда на цигари в страната чрез избягване на митническия контрол. Нанесените щети се оценяват на над 14,8 млн. леи (2,83 млн. евро), предаде Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на прокуратурата към Съда в Констанца.

Според цитирания източник заподозрените са транспортирали и взели с цел складиране на паркинг за камиони в южния окръг Илфов над 14 милиона къса цигари. Те са били внесени на територията на Румъния през митническия пункт "Констанца-Юг" чрез избягване на митническия контрол. Заподозрените са признали, че стоките произхождат от контрабанда. Действията са нанесли щети на стойност 14 872 078 леи, от които над 10,2 млн. леи представляват акцизи, 1 590 261 – митнически такси, а около 3 млн. леи представляват ДДС.

В съобщение на прокуратурата се посочва, че заподозрените са били заловени на местопрестъплението на 12 юни 2026 г. от служители на Бригадата за борба с организираната престъпност в Констанца, а на 13 юни 2026 г. съдия по правата и свободите в Съда в Констанца е приел искането на прокурора и е разпоредил оставането им в предварителния арест за срок от 30 дни.

#контрабанда на цигари #румъния #цигари

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