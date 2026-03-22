Седем медала за България при жените и при девойките на турнира по художествена гимнастика в Атина

Седем медала спечелиха българките на финалите на отделните уреди при жените и при девойките на международния турнир по художествена гимнастика в Атина.

Дара Стоянова, която късно снощи взе бронз в многобоя, завоюва сребро на обръч, след като получи оценка от 27.550 точки (трудност 12.200, артистичност 7.600, изпълнение 7.750).

Победителка на обръч е Юн-Че Сио (Република Корея), а трета румънката Андреа Вердес с 27.50.

На лента Дара Стоянова отново е втора с 26.450 (11.100, 7.850, 7.500), а пред нея е само София Яковлева (Естония) с 26.650.

На финала на топка Олександра Шалуева се окичи с бронз, след като съдиите й дадоха 25.450 точки (10.400; 7.750; 7.300). Златото е за Вердес с 25.850.

На бухалки Алекса Рашева остана шеста с 25.400 точки (11.600, 7.200, 6.650), а шампионка стана Акмарал Ерекешева (Казахстан) с 28.450.

При девойките Деа Емилова, която стана първа в многобоя при родените 2011 година, завоюва злато на топка с 25.150 (9.700; 7.850; 7.600), злато на лента и бронз на обръч с 25.450 (9.800; 7.850; 7.800).

Александра Петрова, която е първа в многобоя при родените 2012-а, триумфира на финала на бухалки с 25.950 точки (10.200, 7.900, 7.850).