Седемчасова космическа разходка за ремонт на роботизираната ръка на МКС

Астронавтите на НАСА Джесика Меир и Крис Уилямс извършиха близо седемчасова космическа разходка, по време на която ремонтираха роботизирана ръка на Международната космическа станция, съобщи американската космическа агенция.
По време на извънкорабната дейност двамата астронавти замениха близо 90-килограмов шарнирен модул на роботизираната ръка, уточнява още НАСА.
Роботизираните ръце на МКС се използват за различни операции, включително за подпомагане на скачването на космически кораби със станцията.
Spacewalks may happen in space, but they’re powered from Houston. — NASA's Johnson Space Center (@NASAJohnson) June 30, 2026
Inside Mission Control at Johnson Space Center, flight controllers track every moment of a spacewalk with precision, monitoring suit performance, guiding procedures, and coordinating each step with the crew… pic.twitter.com/GGYTIhcRXQ
Това е втората космическа разходка за Крис Уилямс, петата за Джесика Меир и общо 280-ата в историята на експлоатацията на Международната космическа станция, допълват още от НАСА.