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Седемчасова космическа разходка за ремонт на роботизираната ръка на МКС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Седемчасова космическа разходка за ремонт на роботизираната ръка на МКС
Снимка: Снимката е илюстративна
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Астронавтите на НАСА Джесика Меир и Крис Уилямс извършиха близо седемчасова космическа разходка, по време на която ремонтираха роботизирана ръка на Международната космическа станция, съобщи американската космическа агенция.

По време на извънкорабната дейност двамата астронавти замениха близо 90-килограмов шарнирен модул на роботизираната ръка, уточнява още НАСА.

Роботизираните ръце на МКС се използват за различни операции, включително за подпомагане на скачването на космически кораби със станцията.

Това е втората космическа разходка за Крис Уилямс, петата за Джесика Меир и общо 280-ата в историята на експлоатацията на Международната космическа станция, допълват още от НАСА.

# Международната космическа станция #космическа разходка #МКС

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