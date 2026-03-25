БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 04:02 мин.
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Седмото издание на мемориалния турнир "Николай Диманов" ще се проведе в неделя в зала "Строител" в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Слушай новината

ВК Марица Пловдив ще проведе за седми път традиционния мемориален турнир "Николай Диманов". Надпреварата ще се състои в неделя, 29 март, в зала "Строител" в Пловдив, като срещите ще бъдат излъчвани пряко в YouTube канала Maritza Volley TV.

Турнирът е за момичета до 14-годишна възраст и се организира в памет на един от най-уважаваните треньори в школата на клуба – Николай Диманов. Надпреварата се провежда от 2018 година, като изданията през 2020 и 2021 година не се състояха заради пандемията от COVID-19.

В тазгодишното издание участие ще вземат още Левски (София), ЦПВК и Тополово (Тополово), които ще премерят сили с домакините от Марица.

Форматът на турнира остава непроменен от миналогодишното издание – директни елиминации с два полуфинала, мач за трето място и финал.

Миналата година победител стана тимът на Марица.

Николай Диманов остава в историята на българския волейбол като изключителен специалист в работата с подрастващи. Като старши треньор на девическия национален отбор той извежда България до участие на две световни първенства, а приносът му към развитието на школата на ВК Марица е сред основните фактори за успехите на клуба през последните години. Той ни напуска на 21 октомври 2016 година след тежка битка с онкологично заболяване.

#мемориален турнир "Николай Диманов"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ