Седмото издание на мемориалния турнир "Николай Диманов" ще се проведе в неделя в зала "Строител" в Пловдив

ВК Марица Пловдив ще проведе за седми път традиционния мемориален турнир "Николай Диманов". Надпреварата ще се състои в неделя, 29 март, в зала "Строител" в Пловдив, като срещите ще бъдат излъчвани пряко в YouTube канала Maritza Volley TV.

Турнирът е за момичета до 14-годишна възраст и се организира в памет на един от най-уважаваните треньори в школата на клуба – Николай Диманов. Надпреварата се провежда от 2018 година, като изданията през 2020 и 2021 година не се състояха заради пандемията от COVID-19.

В тазгодишното издание участие ще вземат още Левски (София), ЦПВК и Тополово (Тополово), които ще премерят сили с домакините от Марица.

Форматът на турнира остава непроменен от миналогодишното издание – директни елиминации с два полуфинала, мач за трето място и финал.

Миналата година победител стана тимът на Марица.

Николай Диманов остава в историята на българския волейбол като изключителен специалист в работата с подрастващи. Като старши треньор на девическия национален отбор той извежда България до участие на две световни първенства, а приносът му към развитието на школата на ВК Марица е сред основните фактори за успехите на клуба през последните години. Той ни напуска на 21 октомври 2016 година след тежка битка с онкологично заболяване.