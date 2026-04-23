"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Николай Желязков: Най-важното е да излезеш от трудните моменти и да ги преодолееш

Старши треньорът на Левски очаква труден мач срещу Нефтохимик в Бургас.

Николай Желязков
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Левски Николай Желязков отличи начина, по който възпитаниците му са се справили в трудните моменти при успеха над Нефтохимик.

Столичани поведоха с 1:0 победи във финалната серия на Националната волейболна лига, след успех с 3:1 гейма.

"Смятам, че е нормално първият мач от серията да бъде нервен. Играем финали, няма как да е по-различен начин. Започнахме малко сковано първия гейм и направихме доста непредизвикани грешки, което натежа в първия гейм. Подобрихме атаката си и бяхме доста по-агресивни на сервис. Блокирахме доста по-добре след това. Доста нервен мач. Двата отбора не играха най-добрия си волейбол. В тези мачове най-важното е да излезеш от трудните моменти и да ги преодолееш. Справихме се прекрасно с това", сподели той след срещата.

Левски е загубил първите геймове в последните си четири мача.

"Статистиката е, за да се оборва. Не го отдавам на някакъв проблем. Усещането, че сме фаворити ни дава тежест, но в една плейофна серия няма фаворити. В Бургас отиваме с нагласата, че ни чака битка", добави наставникът.

Според него Николай Николаев е способен да покаже по-добра игра в следващите мачове.

"Очаквах повече от Ники. Можеше да се справи по-добре. Той има проблем с коляното. В тези мачове не всичко е до болката. Очаквам още да даде и съм сигурен, че може да го даде. Този мач вече е затворен и ще се борим за следващия", завърши треньорът.

#ВК Левски #Николай Желязков

