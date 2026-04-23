"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Светослав Гоцев: Имам проблем в кръста, но се радвам за момчетата, които играха вместо мен

Спорт
Волейболистът на Левски очаква дълга финална серия срещу Нефтохимик.

Нефтохимик Левски
Снимка: Startphoto.bg
Волейболистът на Левски Светослав Гоцев разкри, че е контузен и поради тази причина не взе участие в първата среща от финалната серия на Националната волейболна лига.

В нея столичният клуб се наложи над Нефтохимик с 3:1 гейма.

"Съжалението за мен е огромно, защото имам някакъв проблем с кръста от един-два дни, буквално от вчерашната тренировка. Днес направихме всичко възможно с физиотерапевтите да се включа в срещата, но не успях. За мен това е персонално разочарование, но пък съм щастлив, че момчетата, които влязоха на мое място, Николай Николаев и Ади Ганев, играха доста прилично. Единият от тях е на 16 и за него това ще се помни цял живот. За нас сега остава да се опитаме да се възстановим по най-добрия начин. Ако може да замаскираме болежки, ако не можем да ги излекуваме напълно и да се подготвим за здрава борба в Бургас, защото съм сигурен, че там отборът на Нефтохимик ще вземе мерки и ще играе по коренно различен начин. Както видяхме в полуфинала, пред тяхната мотивирана публика, се представиха доста успешно. За нас ще остане мотивацията, че трябва да ги победим, и ако искаме да станем шампиони, трябва да печелим и в София, и в Бургас, и навсякъде", смята Гоцев.

Според него финалната серия ще бъде дълга

"Няма да е изненада, ако те ни победят, както няма да е изненада, и ако ние победим. Надявам се за страничния наблюдател да се е получил интересен мач и се надявам да се получи интересна серия. По начина, по който Нефтохимик играе в Бургас, мисля, че ще се получи дълга серия. Там играят доста успешно, видяхме ги и срещу Локомотив, които са много силен отбор. За мен Нефтохимик е най-добре окомплектования отбор и на всяка позиция имат по двама-трима играчи. Като отбор и бюджет, те са си направени да печелят. Ще е трудно, но ние няма да се предадем", допълни волейболистът.

