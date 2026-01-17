Сейнт Луис Блус се наложи над Тампа Бей след 34 спасявания на Джоел Хофер

Джоел Хофер направи 34 спасявания през редовното време и продълженията и добави още три спасявания при дузпите, като Сейнт Луис Блус победиха гостуващия Тампа Бей с 3:2, прекъсвайки победна серия от 11 мача на Лайтнинг.

Джордан Киру отбеляза решителния гол след дузпи и си осигури асистенция за Блус, които спечелиха втория си пореден мач. Джейк Нийбърс и Ник Бюгстад вкараха голове в редовното време за Сейнт Луис.

Никита Кучеров се отчете гол и асистенция за Тампа Бей, които бяха само на един успех от клубен рекорд. Преди това Лайтнинг също спечели 11 поредни мача през сезон 2019-20.

Николай Елърс отбеляза хеттрик, за да помогне на Каролина най-накрая да запише успех срещу Флорида, а резултатът бе впечатляващ – 9:1.

Ювис Балинскис от Флорида отбеляза 1:19 минути след началото на втория период, за да изравни резултата, но Пантерите имаха само осем удара през двата периода. Сергей Бобровски направи 26 спасявания.

Дилън Ларкин се разписа в ключов момент , а Марко Каспер сложи край на дългата голова суша при победата на домакините Детройт над Сан Хосе с 4:2. Каспер вкара първо попадение в 37 мача и добави асистенция.

Райън О'Райли записа първия си хеттрик за сезона и седмия в кариерата си. Юсе Сарос отрази 39 удара и Нашвил победи Колорадо със 7:3.

О'Райли, който добави и асистенция, за последно отбеляза хеттрик на 4 януари 2025 г. срещу Калгари Флеймс. Два от седемте му гола са срещу Колорадо, отборът, който го избра във втория кръг на драфта през 2009 година.