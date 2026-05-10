Селтик надви Рейнджърс след обрат и се доближи на точка от върха

Селтик спечели с 3:1 срещу големия си съперник в историята на шотландския футбол Глазгоу Рейнджърс в 36-ия кръг на местната Висша лига и съкрати пасива си от лидера Хартс (Единбург) на 1 точка. „Сърцата“, които водят през по-голямата част от сезона, вчера направиха 1:1 като гости на Мадъруел и два кръга преди края на първенството са на върха със 77 точки.

Японецът Дайзен Маеда вкара два гола през втората част, за да гарантира победата на „детелините“, като за 3:1 се разписа със задна ножица в 57-ата минута.

В типичната френетична атмосфера за известното като „Old Firm“ дерби, домакините от Селтик изоставаха още в 9-ата минута, след като Мики Муур даде преднина на „сините“ от Рейнджърс. Но в 23-ата крилото от Южна Корея Йън Хюн-чжун изравни. Японецът Маеда обърна хода на срещата в 53-ата минута след подаване на Киърън Тиърни, а след още четири минути вкара и за 3:1.

Следващият предпоследен 37-и кръг ще се състои в сряда. Чакащият първата си титла от 66 години насам Хартс приема на своя стадион намиращия се на 6-ото място отбор на Фолкърк, а Селтик ще пътува до град Пърт за да гостува на Мадъруел. По всяка вероятност титлата ще се реши идната събота и то с директен мач – Селтик приема Хартс на своя стадион.

Селтик е защитаващ титлата си и има 13 първи места в последните 14 години, като Рейнджърс взе единствената. Последният отбор, извън грандовете от Глазгоу с шампионска титла, е Абърдийн от 1985-а година, воден от легендарния мениджър сър Алекс Фъргюсън.

Хартс няма дълбочината на състава на Селтик, като двама от важните им футболисти няма да бъдат на разположение последните два мача. Заради травми Марк Леонард и Крейг Халкет ще липсват в селекцията на мениджъра Дерек Макинис, което той нарече „наистина сериозна загуба“.