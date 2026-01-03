Сенегал е първият 1/4-финалист за Купата на африканските нации след обрат над Судан

Сенегал победи Судан с 3:1 в първия осминафинален мач за Купата на африканските нации. Футболистите на Папе Буна Тиау стигнаха до успеха след обрат.

Символичните гости откриха резултата на стадион "Ибн Батута" в Танжер в 6-ата минута. Амир Абдала се разписа с красив фалцов удар, който прати топката в горния далечен ъгъл.

Равенството в резултата бе възобновено в 29-ата минута. Папе Гей изравни с шут по земя от границата на наказателното поле.

В 43-ата минута гол на Исмаила Сар бе отменен заради засада, но сенегалците стигнаха до обрат в добавеното време на първата част. Папе Гей удвои головата си сметка с удар от движение след подаване по земя на Никълъс Джаксън.

След почивката футболистите в зелено подпечатаха успеха си с трети гол. В 77-ата минута Ибрахим Мбайе проби в пеналтерията и стреля в близкия ъгъл, за да оформи крайния резултат.

На четвъртфиналите Сенегал ще премери сили с победителя от осминафинала между Мали и Тунис.