Септември и Ботев Враца закриват кръга в Първа лига

Септември и Ботев Враца слагат край на 28-ия кръг в Първа лига. Двубоят в Драгалевци ще бъде изигран от 17:00 часа тази вечер. Домакините влизат в битката от предпоследно място с 21 точки – цели 13 по-малко от врачаните.

Столичаните ще се опитат да сложат край на серията от 5 поредни загуби след шокиращата победа над ЦСКА. Ботев Враца има по-динамична форма със своите две победи, две загуби и едно реми в последните си пет срещи.

Септември не е побеждавал съперника от пролетта на 2023 г. Тогава беше постигнат единственият успех над Ботев Враца на ниво Първа лига и той бе при домакинство. Останалите резултати при три визити на врачаните в столицата са две ремита и един успех.

Ботев Враца се чувства комфортно срещу Септември с пет победи и три ремита при една загуба в рамките на 9 срещи на елитно ниво между отборите.