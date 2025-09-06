Септември надви Локомотив София в контрола

Септември и Локомотив София се превърнаха в поредните български тимове, които използваха паузата за националните тимове. Футболистите на Стамен Белчев надвиха столичните „железничари“ с 1:0 проверка, изиграла се на стадион „Локомотив“.

Единственият гол бе вкаран от Венислав Михайлов. Той отбеляза от дузпа през второто полувреме.

Красимир Милошев влезе в игра за Локомотив след почивката, докато неговият съотборник Доналдо Ацка се завърна на терена след дълго лечение на контузия.

Септемврийци победиха "червено-черните" с 1:0 и в мач от първенството, игран преди седмица.