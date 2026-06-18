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Септември удължи договора на Галин Иванов

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Спорт
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38-годишният футболист се утвърди като основна фигура за столичани.

Септември София Крумовград Галин Иванов
Снимка: Startphoto.bg
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Септември София обяви, че капитанът на тима Галин Иванов е подновил договора си.

След пристигането си от Славия 38-годишният футболист се утвърди като основна фигура на Септември, който успя да запази елитния си статут след бараж с Янтра Габрово.

"Има футболисти, които печелят мачове. Има и такива, които изграждат култура, водят с личен пример и вдъхновяват всяко следващо поколение. Галин е именно такъв човек. Със своя професионализъм, лидерство и отдаденост той се превърна в символ на ценностите, които Септември отстоява. На терена е капитан, а извън него – пример за младите футболисти, които всеки ден вървят по неговите стъпки. Предстоят нови предизвикателства, нови битки и нови рекорди", написаха от клуба.

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#Септември София #Галин Иванов

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