Септември удължи договора на Галин Иванов

Септември София обяви, че капитанът на тима Галин Иванов е подновил договора си.

След пристигането си от Славия 38-годишният футболист се утвърди като основна фигура на Септември, който успя да запази елитния си статут след бараж с Янтра Габрово.

"Има футболисти, които печелят мачове. Има и такива, които изграждат култура, водят с личен пример и вдъхновяват всяко следващо поколение. Галин е именно такъв човек. Със своя професионализъм, лидерство и отдаденост той се превърна в символ на ценностите, които Септември отстоява. На терена е капитан, а извън него – пример за младите футболисти, които всеки ден вървят по неговите стъпки. Предстоят нови предизвикателства, нови битки и нови рекорди", написаха от клуба.