Септември запази мястото си в Първа лига

Септември (София) запази мястото си в Първа лига, след като надделя с 2:1 над Янтра (Габрово) в баража за оцеляване/изкачване в елита на българския футбол. Столичани трябваше да правят обрат, след като изоставаха на почивката, но с попадения на резервите Преслав Георгиев и Стефан Стоянович стигнаха до пълен обрат и успех под ръководството на Христо Арангелов.

Двубоят на стадиона в столичния квартал „Драгалевци“ започна с териториално надмощие на домакините, но без сериозни положения пред вратата на Християн Василев. Постепенно Янтра изравни играта и дори наложи по-активен стил в средата на първата част, като първият сериозен шанс се откри пред Милчо Ангелов, който обаче не успя да завърши атаката.

В 42-рата минута гостите от Габрово все пак откриха резултата. След отлична индивидуална акция по левия фланг Мартин Ганчев подаде по земя към Милчо Ангелов, който първо бе спрян от вратаря Янко Георгиев, но при добавката успя да направи 0:1.

През второто полувреме Септември вдигна темпото в търсене на изравняване, но това отвори пространства в защита. Янтра можеше да се възползва чрез резервата Денислав Ангелов, но негов удар премина покрай вратата.

Равенството дойде в 73-ата минута, когато появилият се като резерва Преслав Георгиев се оказа най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле и отблизо реализира за 1:1.

Когато срещата вървеше към продължения, Септември нанесе решителния удар в 90-ата минута. Друга резерва – Стефан Стоянович – стреля от дистанция, ударът му попадна право в тялото на вратаря Василев, който не реагира убедително и позволи топката да премине за 2:1.

В добавеното време Янтра опита финален натиск, но резултатът остана непроменен и Септември си осигури място в елита.