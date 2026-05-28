Регионалните кастинги на Академия БФС започват с първа спирка Пловдив

Спорт
Кастингът ще се проведе на стадион „Труд“ в село Труд с начален час 10:00.

БФС лагер в Пловдив
Снимка: БФС
След изключително засиления интерес и стотиците кандидатури от цялата страна, Академия БФС стартира първия си селекционен процес с началото на регионалните кастинги за деца, родени през 2013 година.

Първата спирка от обновения график ще бъде Пловдив, където на 30 май младите футболни таланти ще получат възможност да покажат своите качества и да направят първата крачка към включване в Академия БФС. Кастингът ще се проведе на стадион „Труд“ в село Труд с начален час 10:00.

Регионалните селекции са част от мащабния проект на Българския футболен съюз за изграждане на модерна и професионална среда за развитие на най-талантливите български футболисти. Най-добре представилите се деца ще получат възможност да участват във финален национален кастинг на Националната футболна база „Бояна“.

Академия БФС ще стартира своята дейност през сезон 2026/27 и ще предостави напълно безплатна среда за развитие, включваща висококачествен тренировъчен процес, образование, пълен пансион и цялостна грижа за младите футболисти.

Тренировъчната програма ще бъде изградена по най-съвременните европейски стандарти и методики на ФИФА и УЕФА, а проектът ще разчита на пълен професионален щаб от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози, медицински екип и експерти по спортно възстановяване и хранене.

След Пловдив регионалните кастинги ще продължат в още седем града в страната, като целта е Академия БФС да даде шанс на най-перспективните млади футболисти в България да се развиват в професионална и модерна футболна среда.

