Септември иска да запази елитния си статут, но трябва да мине през Янтра Габрово

Септември София посреща Янтра Габрово в бараж за оставане/влизане в Първа лига. Срещата на стадиона в Драгалевци е в четвъртък, 28 май, от 17:00 часа.

Домакините не успяха да си осигурят директно оцеляване в елита, след като направиха 1:1 в последния кръг с вече изпадналия Добруджа. Мачът бе много драматичен, като Бертран Фурие пропусна дузпа в края. Сега тимът на Христо Арангелов ще се опита да отърве кожата и участие във Втора лига срещу „ковачите“ от Габрово.

Янтра направи силен сезон във второто ниво на българския футбол, завършвайки на втора позиция след шампиона Дунав Русе. Отборът остави на точка зад себе си третия Фратрия, като варненци дълго време бяха считани за сериозен претендент за място в елита.

Предимството със сигурност е на страната на Септември, но Янтра няма какво да губи и ще хвърли всички сили в опит да се завърне сред майсторите след 33-годишно отсъствие.