Иван Турицов се раздели с ЦСКА след седем години на "Армията“

Бившият капитан на ЦСКА Иван Турицов официално обяви раздялата си с клуба. Договорът на крайния защитник изтича и няма да бъде подновен, с което приключва престоят му при "червените“, продължил повече от седем години.

Бранителят се сбогува с емоционално послание в социалните мрежи, в което подчерта силната си връзка с клуба.

"ЦСКА не е просто клуб. Това беше моят дом, моята сбъдната мечта и огромна част от живота ми. Като трето поколение армеец в семейството ми, израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата“, написа Турицов.

Футболистът напуска "Армията“ с впечатляваща статистика – 222 мача, 7 гола и 13 асистенции, както и две спечелени Купи на България. През последния сезон той взе участие в 20 срещи и записа една асистенция.

"За мен беше чест да бъда част от този клуб, да нося тази фланелка и да бъда капитан на този отбор. Това е гордост, която ще остане с мен цял живот“, добави още защитникът.

Очаква се българският национал да продължи кариерата си в Динамо Батуми, където може да премине като свободен агент.

С раздялата с Турицов ЦСКА губи един от дългогодишните си футболисти, оставил сериозна следа в съвременната история на клуба.