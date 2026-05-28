Общинският съвет в Пловдив отхвърли споразумението за стадион "Христо Ботев“

Предложението за нови условия с Ботев Пловдив не събра необходимата подкрепа след разгорещени дебати

Снимка: Startphoto.bg
Общинските съветници в Пловдив не приеха предложението за сключване на допълнително споразумение с "ПФК Ботев“ ЕАД за използването на стадион "Христо Ботев“. При прегласуването "за“ се обявиха 16 съветници, 1 гласува "против“, а 17 се въздържаха, което доведе до отхвърляне на предложението.

Първоначалната идея на кмета Костадин Димитров предвиждаше намаляване на площта, която клубът използва, като търговските зони, скайбоксовете и паркингът бъдат отделени от спортната част на съоръжението. В последствие предложението беше преработено – включваше увеличение на наема и стартиране на подготвителни действия за отдаване на стадиона на концесия.

По време на заседанието председателят на Сдружение "ПФК Ботев“ Петър Петров се обяви против разделянето на търговската и спортната част, като подчерта, че вече има постигнато разбирателство с кмета за бъдещи преговори относно концесията след окончателното завършване на съоръжението.

В хода на дебатите стана ясно, че стадионът представлява единен обект с общ идентификационен номер, което затруднява административното разделяне на отделните части. Според общинския съветник Георги Титюков подобно разделение може да създаде риск за лицензирането на стадиона за мачове от Първа лига.

Сесията премина на фона на засилен обществен интерес, след като привърженици на „жълто-черните“ се събраха пред сградата на Общинския съвет, настоявайки стадионът да остане цялостен и да не се разделя на функционални зони.

Очаква се темата да остане актуална и да бъде предмет на нови обсъждания между общината и ръководството на клуба.

