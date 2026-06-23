Серхио Агуеро подкрепи Хулиан Алварес в желанието му да напусне Атлетико Мадрид

Бившият аржентински национал Серхио Агуеро застана на страната на Хулиан Алварес в разразилата се сага около бъдещето на нападателя на Атлетико Мадрид.

Коментарът на легендата на Манчестър Сити идва ден след като Алварес публично заяви, че е уведомил ръководството на мадридския клуб за желанието си да бъде трансфериран, определяйки раздялата като „най-доброто решение за всички страни“.

В интервю за испанското издание Jijantes Агуеро заяви, че ако един футболист не се чувства комфортно в отбора, клубът трябва да съдейства за намирането на изход.

"Ако Хулиан не се чувства добре, Атлетико трябва да му помогне. Така работи футболът. Ако един играч не е щастлив заради града, треньора, съотборниците или друга причина, най-добре е да се намери решение и той да бъде продаден. Не можеш да държиш цяла година футболист, който не иска да бъде там“, коментира Агуеро.

Думите на бившия нападател имат допълнителна тежест, тъй като самият той премина през подобна ситуация през 2011 година. Тогава аржентинецът също поиска публично да напусне Атлетико Мадрид след шест сезона в клуба, като в крайна сметка премина в Манчестър Сити.

Агуеро не скри и мнението си относно евентуален трансфер на Алварес в Барселона, който е сочен като най-вероятната следваща дестинация на нападателя.

"Той би паснал на много отбори, но в Барселона би се вписал по впечатляващ начин. Хулиан е завършен офанзивен футболист. Може да играе като централен нападател, по крилото или зад нападателя. Такива играчи са безценни за всеки треньор“, добави бившият аржентински национал.

Междувременно бъдещето на Алварес остава една от най-обсъжданите теми на трансферния пазар, а ръководството на Атлетико Мадрид засега не показва готовност лесно да се раздели с една от големите си звезди.