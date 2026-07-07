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Серина Уилямс се цели в още един турнир преди US Open

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Спорт
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Това сподели Рене Стъбс, която е личен треньор на американката.

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Серина Уилямс, която се завърна в големия тенис на 44-годишна възраст, заяви, че иска да участва в поне един турнир, преди Откритото първенство на САЩ, предаде АФП. Тя се върна на сингъл след четири години пауза и се контузи при загубата си от австралийката Мая Джойнт, което й попречи да играе на двойки със сестра й Винъс Уилямс.

"Ще оставя тя да говори сама, но заради начина, по който се чувства знам, че тя иска да изиграе един турнир преди Откритото първенство на САЩ", заяви Рене Стъбс по време на пресконференция.

"Тя не иска да повтори това, което направи тук и да играе направо на сингъл. Но това зависи и от физическото й състояние", каза още австралийката, която е неин треньор.

#US Open 2027 #Рене Стъбс #Серина Уилямс

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