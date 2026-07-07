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Победоносен старт за Иван Иванов в Нотингам

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Спорт
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Българинът пречупи нидерландец в първия кръг.

победоносен старт иван иванов нотингам
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Иван Иванов постави успешно начало на турнира от сериите „Чаланджър“ 50 в Нотингам. Българинът отказа Нилс Виксер със 7:6(3), 6:3 в мач, продължил час и 21 минути на корта.

17-годишният тийнейджър се нуждаеше от три минипробива в тайбрека за първия сет и реализира втория си сетбол, за да поведе в общия резултат срещу нидерландеца. Във втората част варненецът значително подобри играта си, повеждайки с 5:2 с единствен пробив в шестия гейм. Така действащият шампион при юношите на Уимбълдън и US Open успя да си осигури шанс да сервира за победата, за да се класира във втория кръг.

Там родният представител, който премина успешно през квалификациите, ще се изправи срещу представителя на домакините Луй Макстед.

С този успех Иванов спечели 7 точки за ранглистата на АТП, в която заема 654-тото място, както и 1215 евро от наградния фонд на надпреварата.

#Иван Иванов тенис

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