Три българки се класираха за четвъртфиналите на двойки в Куршумлийска баня

Българките Ралица Александрова, Валерия Гърневска и Мелис Расим достигнаха до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Александрова и Гърневска победиха представителките на домакините Клара Вая и Милица Стошович с 6:3, 6:1 за 70 минути игра.

В четвъртфиналите те ще се изправят срещу поставените под номер 1 в схемата Тян Цзялин (Китай) и Дора Мишкович (Хърватия).

Расим и партньорката ѝ Елена Стевич (Франция) се справиха с Марина Тавдрос (Египет) и Катя Рамирес (Мексико) с 6:2, 6:2 за 54 минути на корта.

Така в следващата фаза техни съпернички ще бъдат победителките от мача между Мая Раденкович (Швеция)/Теодора Влаич (Сърбия) и четвъртите поставени Теа Ковачевич (Босна и Херцеговина)/Аня Станкович (Сърбия).