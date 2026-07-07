Димитър Кузманов отпадна на старта в Брауншвайг

Българинът Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 125" в Брауншвайг (Германия) с награден фонд 203900 евро.

Квалификантът Кузманов загуби от поставения под номер 4 Ян Чоински (Великобритания) с 4:6, 4:6 за 96 минути.

След размяна на пробиви в средата на първия сет 30-годишният Чоински, номер 100 в световната ранглиста, взе два поредни гейма и поведе с 5:3, след което запази преднината си. Втората част се разви по подобен сценарии, като 32-годишният пловдивчанин навакса брейк пасив, но при 3:3 пак загуби подаването си, което се оказа решаващо.

Кузманов, който постигна две победи в пресявките на надпреварата, все пак заработи 2045 евро и 5 точки за световната ранглиста, в която заема 427-ата позиция в момента.