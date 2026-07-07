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Артър Фери след успеха си над Григор Димитров: Това, което преживях е нещо, което ще ценя до края на живота си

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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На четвъртфиналите на Уимбълдън Артър Фери, който ще навърши 24 години на 12 юли, ще се изправи срещу Флавио Коболи, когото победи по-рано тази година на Откритото първенство на Австралия. 

артър фери успеха григор димитров преживях нещо ценя края живота
Снимка: БГНЕС
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Артър Фери, който победи Григор Димитров с 3:2 сета, за да се класира за първия си четвъртфинал на Уимбълдън, заяви, че все още не може да повярва, че е играл на Централния корт и че е успял да победи най-добрия български тенисист.

„Бях нервен, предвид важността на мача и това, че ще играя на Централния корт срещу Григор, който е изключителен играч. Но усетих, че много бързо намерих ритъма си. Чувствах се доста комфортно на корта и атмосферата ставаше все по-напрегната с напредването на мача", заяви той.

"Показах, че мога да издържа психически, и мисля, че това е качество, с което се гордея, да бъда психически силен. Това е постоянен процес. Никой не е перфектен във всеки мач. Но през последните две седмици това се потвърди няколко пъти. Наистина се гордея с поведението си на корта, не се оплаквам, не се ядосвам. Особено се гордея със способността си да се боря и да оставам фокусиран в мачовете", обясни Фери.

Легендата Роджър Федерер изгледа мача на живо в трибуните.

"На 11 години дори не можех да си представя подобно нещо. Когато включих телевизора в съблекалнята за първия мач на Централния корт (Паолини-Еала), видях, че Роджър е в Кралската ложа и не знаех, че ще дойде. Веднага изпратих съобщение до отбора си, казвайки: „Вижте, Роджър е в Кралската ложа, напълно съм изумен“, заяви Фери.

„Невероятно е да се окажеш в ситуация, в която един от най-великите играчи на всички времена те гледа как играеш. И още повече да го видиш да гледа моя мач от пет сета срещу Димитров на Централния корт на Уимбълдън“, добави той.

Фери коментира и връзката си с публиката и подкрепата, която е получил.

"Особено към края, когато започвах да се затруднявам физически и усещах как краката ми се подкосяват. Знаех, че когато Григор сервираше, за да остане в мача, това можеше да му окаже малко допълнителен натиск. Но го правех главно за себе си, за да си възвърна енергията и да накарам публиката да ме вдигне", обясни той.

Запитан какво означава за него да сподели победата със семейството си, приятелите и отбора, роденият в парижкото предградие Севре тенисист, отговори:

"Беше фантастично. Имаше толкова много приятели, много членове на семейството, целия ми отбор и хора, на които дълбоко се доверявам и с които обичам да прекарвам време. Тези мачове са истинско емоционално влакче на ужасите. Постоянно гледам към тях. Те общуват с мен. Всички преживяваме мача заедно. Прекрасно е да мога да споделя тези моменти с тях."

На четвъртфиналите Артър Фери, който ще навърши 24 години на 12 юли, ще се изправи срещу Флавио Коболи, когото победи по-рано тази година на Откритото първенство на Австралия.

"Ще бъде страхотен мач, независимо от всичко. Победата ми в Австралия ми дава увереност. Очаквам много труден мач, много различен от този в Австралия. Условията ще бъдат напълно различни. Сигурен съм, че той ще бъде на 100% готов, което може би не беше съвсем така в Австралия", заяви той.

Фери коментира и факта, че в деня на неговия мач с Григор Димитров, Англия се е класирала за четвъртфиналите на световното първенство по футбол.

"Бях щастлив да се събудя с добри новини. Мисля, че те също показаха огромен боен дух. Фантастично е да видя британския спорт да блести на най-високо международно ниво. За мен това, което преживях днес, е момент, който ще ценя до края на живота си. Може никога повече да не преживея нещо подобно. За първи път играх на такъв корт. Затова просто се опитвам да се насладя на всеки момент и да запазя всички тези спомени", каза Фери.

Артър Фери се върна към корените си. Неговите родители са французи, но той живее в Англия и се състезава за Великобритания. Дори беше включен и в състава за Купа Дейвис. Майка му Оливия също е била професионална тенисистка и е участвала на двойки на Откритото първенство на Франция през 1991 г.

„Радвам се, че французите са щастливи от победата ми. Чувствам се и англичанин. Ясно е, че има много неща, които ме свързват с Франция, имам роднини там, но също така съм щастлив от това, че французите ме смятат за французин“, коментира играчът, чийто баща Лоик Фери е собственик на френския футболен клуб Лориен.

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#Артър Фери #Уимбълдън 2026

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