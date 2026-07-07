Росица Денчева започна с впечатляваща победа над водачката в схемата в Бузъу

Росица Денчева стартира по впечатляващ начин участието си в турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара. Българската тенисистка елиминира поставената под №1 в схемата София Лансере (Русия) след убедителното 6:2, 6:0 само за 54 минути игра.

19-годишната Денчева доминираше изцяло на корта, като затвори двата сета за по 27 минути и спечели последните осем поредни гейма в двубоя. Така българката не остави никакви шансове на 266-ата в световната ранглиста рускиня и си осигури място във втория кръг на надпреварата.

В следващата фаза Денчева ще се изправи срещу победителката от срещата между румънката Диана-Йоана Симионеску и испанката Рут Лавериас, в опит да продължи силното си представяне на турнира.