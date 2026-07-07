БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева започна с впечатляваща победа над водачката в схемата в Бузъу

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Българската тенисистка отстъпи само два гейма на София Лансере и се класира за втория кръг на турнира в Румъния

Росица Денчева започна с впечатляваща победа над водачката в схемата в Бузъу
Снимка: БТА
Слушай новината

Росица Денчева стартира по впечатляващ начин участието си в турнира на клей в румънския град Бузъу с награден фонд от 35 хиляди долара. Българската тенисистка елиминира поставената под №1 в схемата София Лансере (Русия) след убедителното 6:2, 6:0 само за 54 минути игра.

19-годишната Денчева доминираше изцяло на корта, като затвори двата сета за по 27 минути и спечели последните осем поредни гейма в двубоя. Така българката не остави никакви шансове на 266-ата в световната ранглиста рускиня и си осигури място във втория кръг на надпреварата.

В следващата фаза Денчева ще се изправи срещу победителката от срещата между румънката Диана-Йоана Симионеску и испанката Рут Лавериас, в опит да продължи силното си представяне на турнира.

#тенис турнир в Бузъя #Росица Денчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
2
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
3
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
4
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
5
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае...
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и коментари сред пешеходци и шофьори
6
Новото движение по "Орлов мост" предизвика недоволство и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Български тенис

Димитър Кузманов отпадна на старта в Брауншвайг
Димитър Кузманов отпадна на старта в Брауншвайг
Димитър Кисимов приключи рано на двойки на Уимбълдън при юношите Димитър Кисимов приключи рано на двойки на Уимбълдън при юношите
Чете се за: 01:12 мин.
Иван Иванов се класира за основната схема в Нотингам Иван Иванов се класира за основната схема в Нотингам
Чете се за: 01:05 мин.
Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнир от сериите "Чалънджър" Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнир от сериите "Чалънджър"
Чете се за: 01:02 мин.
Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Германия Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Германия
Чете се за: 01:02 мин.
Успешен старт за Кузманов на турнир в Германия Успешен старт за Кузманов на турнир в Германия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Промени в Изборния кодекс: От "Прогресивна България" предлагат изцяло машинен вот
Промени в Изборния кодекс: От "Прогресивна България"...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ" Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“ Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Домашни кучета нахапаха жестоко жена в Самоков, собственикът е избягал
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Катастрофа със загинали и ранени на АМ „Хемус“
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
И днес сигнали за взривни устройства са подадени в различни...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
НАТО и Европа не са хартиен тигър, смята Марк Рюте
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ