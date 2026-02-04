Серия от победи за Ню Йорк Никс и Бостън Селтикс, силни вечери за Браун, Бриджис и Кънингам в НБА

Ню Йорк Никс продължи отличната си форма в НБА, след като записа седма поредна победа – убедително 132:101 като гост на Вашингтон. Микал Бриджис беше най-резултатен с 23 точки, а Джейлън Брънсън добави 21. Карл-Антъни Таунс се отличи с „дабъл-дабъл“ - 19 точки и 15 борби, като Никс отново демонстрираха дълбочина в състава си със седем играчи с двуцифрен точков актив.

Бостън Селтикс също е във възход, след като спечели за трети пореден път с 110:100 като гост на Далас. Джейлън Браун направи силен мач с 33 точки и 11 борби, а резервата Пейтън Причард допринесе с 26 точки. За Маверикс Купър Флаг отбеляза впечатляващите 36 точки, но това не бе достатъчно за прекъсване на негативната серия на тима.

Детройт надви Денвър със 124:121 в оспорван двубой, в който Кейд Кънингам блесна с 29 точки и 10 асистенции. Никола Йокич записа нов "дабъл-дабъл“ за Нъгетс - 24 точки и 15 борби, но шампионите не успяха да избегнат поражението.

В останалите срещи Лос Анджелис Лейкърс победи Бруклин със 125:109 след 25 точки на ЛеБрон Джеймс, Милуоки прекъсна лоша серия с успех над Чикаго (131:115), а Оклахома Сити разгроми Орландо със 128:92, като Айзея Хартенщайн записа първия "трипъл-дабъл“ в кариерата си.