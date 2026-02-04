Сеск Фабрегас пренесе олимпийския огън от Милано/Кортина в Комо

Старши треньорът на италианския Комо Сеск Фабрегас участва в щафетата на олимпийския огън преди Зимните олимпийски игри през 2026 година. 38-годишният испанец имаше честта да пренесе факела по улиците на Комо, съобщи пресслужбата на клуба.

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 г. в Милано и Кортина д’Ампецо, като откриващата церемония е насрочена за 6 февруари в Милано.

Cesc Fábregas carried the torch ahead of the Winter Olympics starting in Milan this week pic.twitter.com/JvN4MeVd3u — B/R Football (@brfootball) February 3, 2026

Фабрегас застана начело на Комо през юли 2024 година, а именно италианският клуб бе последният в неговата впечатляваща състезателна кариера, която той приключи на 1 юли 2023-а. Като футболист испанецът носи екипите на Барселона, Арсенал, Челси и Монако, а с националния отбор на Испания спечели световната титла през 2010 година и европейските първенства през 2008 и 2012 г.