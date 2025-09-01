Сестри Стоеви: Има още какво да покажем

Европейските шампионки на двойки за жени Стефани Стоева и Габриела Стоева заявиха, че са научили много от последните няколко месеца в кариерата си и са горди от петото място на световното първенство по бадминтон в Париж.

С публикация в социалната мрежа "Инстаграм" двете заявиха, че имат сили да постигнат нови успехи.

Публикацията на сестри Стоеви:

Лятото си отиде… Но остави спомени, които ще пазим завинаги. Имаше и тъга, и щастие. Най-болезненото за нас беше загубата на нашия най-верен приятел, нашето куче и брат – Бъки. Той завинаги ще остане в сърцата ни.

Но имаше и моменти на гордост – за втори път, в същата зала, където бяха Олимпийските игри, отново се изкачихме до почетното 5-то място на Световното първенство.

Паднахме, изправихме се и летяхме високо. Това лято ни научи много. А най-хубавото – най-силното – тепърва предстои.

Гответе се, имаме още какво да покажем!