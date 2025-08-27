БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

Сестри Стоеви се класираха за 1/8-финалите на световното първенство по бадминтон

Втори успех за Габриела и Стефани на турнира.

Габриела и Стефани Стоева
Снимка: startphoto.bg
Петкратните европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за осминафиналите на световното първенство по бадминтон за мъже и жени във френската столица Париж.

Сестрите, които участват на десети шампионат на планетата в кариерата си, победиха поставените под №16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия) с 21:11, 21:9 за 34 минути.

Българките поведоха с 11:9 при първото техническо прекъсване, след което преднината им достигна 16:9 и те без проблеми взеха първия гейм. Във втората част най-добрите български състезателки отново стартираха по-силно, спечелиха шест поредни точки, а след това натрупаха аванс 9:1 и 13:2. Те продължиха стабилната си игра в защита и в атака, затваряйки мача с 21:9.

В спорт за място на четвъртфиналите Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят с победителките от двубоя между №8 в схемата Юки Фукушима/Маю Мацумото (Япония) и Анджела Ю и Гроня Самървил (Австралия).

#световно първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж 2025 г. #Стефани Стоева #Габриела Стоева #сестри Стоеви

