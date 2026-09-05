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Сестрите Уилямс се завърнаха, но драмата на US Open приключи още в първия кръг

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Спорт
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Серина и Винъс отстъпиха след тричасова битка, а 23 хиляди фенове превърнаха последната им поява в празник на тениса

сестрите уилямс завърнаха драмата open приключи първия кръг
Снимка: AP Photo
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Завръщането на Серина и Винъс Уилямс на корта на US Open се превърна в една от най-емоционалните истории на турнира, въпреки че легендарните американки отпаднаха още в първия кръг на двойки.

Четири години след предполагаемото им сбогуване със спорта сестрите Уилямс изиграха тричасова драма на централния корт

"Артър Аш“, където повече от 23 000 зрители аплодираха всяка тяхна точка. В крайна сметка те отстъпиха пред поставените под №14 Мая Джойнт (Австралия) и Хао-чън Чан (Тайван) с 3:6, 7:6(6), 6:7(10).

Серина се появи на корта със специално персонализирано яке, украсено със символите на титлите ѝ от US Open на сингъл и двойки, а присъствието на двете сестри върна спомена за една от най-великите двойки в историята на тениса.

Зад тяхната кариера стоят 14 титли от Големия шлем на двойки, две титли от US Open и три олимпийски златни медала, както и общо 30 трофея от Големия шлем на сингъл.

Джойнт и Чан измъкнаха победата след драматичен шампионски тайбрек в третия сет, а австралийката не скри вълнението си след края на мача.

"Да можеш да играеш срещу такива легенди на тениса е супер специално“, заяви Мая Джойнт.

#US Open 2026 #Винъс Уилямс #Серина Уилямс

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