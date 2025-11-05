БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шаби Алонсо след загубата от Ливърпул: Ще си вземем поука от случилото се

Спорт
Шаби Алонсо
Снимка: БТА
Реал Мадрид игра равностойно на Ливърпул и вече гледа напред към следващите мачове, заяви старши треньорът Шаби Алонсо след поражението с 0:1 в мач от Шампионската лига по футбол. Неговият отбор загуби за първи път в турнира и се намира на пето място с девет точки.

"Представихме се добре и имахме ритъм в играта. Липсваше ни само малко повече в последната третина на терена. Говорим за малки детайли. Извършихме много нарушения и не успяхме да се върнем от гола през второто полувреме. Беше трудно, но няма да се оплаквам от отбора ми", заяви Алонсо.

"Гледаме на този мач като изолирано поражение от добрата ни серия. Играхме добре, бяхме равностойни с тях и ще си вземем поука от случилото се", каза още специалистът.

Бившият защитник на "червените" Трент Алекзандър-Арнолд влезе в игра в последните десетина минути и нямаше влияние върху изхода от двубоя. Той дори бе освиркван от феновете на Ливърпул при всяко докосване.

"Очаквахме това да се случи, но той е професионалист и беше готов", добави Алонсо.

Свързани статии:

Арне Слот за успеха на Ливърпул над Реал М: Играхме срещу отбор, който се намира в отлична серия и прекрасна форма
Алексис Мак Алистън отбеляза единственото попадение за мърсисайдци,...
Чете се за: 01:35 мин.
Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение
Алексис МакАлистър се разписа с глава, за да донесе успеха на...
Чете се за: 02:02 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Ливърпул #ФК Реал Мадрид #Шаби Алонсо

