Арне Слот за успеха на Ливърпул над Реал М: Играхме срещу отбор, който се намира в отлична серия и прекрасна форма

Мениджърът Арне Слот е впечатлен от играта на футболистите на Ливърпул при победата с 1:0 срещу Реал Мадрид в мач от Шампионската лига по футбол. Алексис Мак Алистън отбеляза единственото попадение през второто полувреме и мърсисайдци спечелиха деветата си точка, която ги нарежда на шесто място в класирането на груповата фаза.

"Впечатлен съм, защото играхме срещу много силен отбор, който се намира в отлична серия и прекрасна форма. Имаха само една загуба и спечелиха всичко друго. Играхме много добре срещу тях и според мен това е положително", заяви Слот.

"Изминаха няколко странни седмици за нас и играхме много мачове като гости. Нямахме и много почивка. Радваме се, че тази вечер (във вторник - б.пр.) си бяхме у дома и срещнахме Реал Мадрид, защото тези два фактора извличат най-доброто от човек. Не само от футболистите, а и от феновете. Играхме отлично, а можеше и по-добре", продължи той.

"Реал Мадрид има 26 гола в ЛаЛига, а Мбапе и Винисиус са участвали в 24 от тях. Ако искаш да спечелиш срещу тях, тези двамата не бива да личат в статистиката", каза още нидерландецът.