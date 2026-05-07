Шакира се завръща с нов химн за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Колумбийската звезда обединява сили с Бърна Бой за песента „Dai Dai“, чиято премиера е на 14 май
Световноизвестната певица Шакира отново ще бъде част от магията на световното първенство по футбол, след като представи откъс от новата официална песен за Мондиал 2026.
Парчето носи заглавието "Dai Dai“ и е съвместен проект с нигерийската звезда Бърна Бой. Премиерата на песента е насрочена за 14 май, като очакванията са тя да се превърне в един от музикалните символи на турнира.
Музикалният видеоклип към песента е заснет на емблематичния стадион Маракана в Рио де Жанейро - място, свързано с едни от най-паметните моменти в историята на футбола.
Това не е първият път, в който Шакира участва в официалната програма на световно първенство. През 2010 година тя изпълни хита "Waka Waka (This Time for Africa)“, който се превърна в глобален феномен и един от най-разпознаваемите футболни химни.
С новото си участие колумбийската певица отново се включва в най-голямата сцена на световния футбол, като амбицията е "Dai Dai“ да повтори успеха на предишните ѝ проекти, свързани с Мондиала.