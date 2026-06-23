Шакира засипа Лионел Меси с похвали след историческата му вечер на Мондиал 2026

Колумбийската попзвезда определи капитана на Аржентина като вдъхновение за милиони след двата му гола срещу Австрия
Попзвездата Шакира отправи специално послание към Лионел Меси след поредния впечатляващ мач на капитана на Аржентина на световното първенство по футбол.
Колумбийската певица изгледа на живо двубоя срещу Австрия в Арлингтън, Тексас, заедно със своите синове и стана свидетел на победата на световните шампиони с 2:0. И двете попадения за „албиселесте“ бяха дело на Меси, който освен това подобри и голмайсторския рекорд на световни финали.
Малко след края на срещата Шакира публикува емоционално послание в профила си в Инстаграм, с което поздрави аржентинската звезда за постиженията му както на терена, така и извън него.
"Много се гордея с теб, Лео, и с всичко, което си постигнал за семейството си, страната си и цялата латино общност“, написа певицата.
Тя не спести и суперлативите за дългогодишния капитан на Аржентина, определяйки го като пример за подражание.
"Твоята ангажираност и отдаденост са вдъхновение за мнозина. Продължавай да блестиш“, добави Шакира.
С двата си гола срещу Австрия Меси отново затвърди статута си на една от най-големите фигури в историята на световния футбол, а представянето му продължава да привлича възхищението не само на феновете, но и на световноизвестни личности от различни сфери.