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Шакира засипа Лионел Меси с похвали след историческата му вечер на Мондиал 2026

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Спорт
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Колумбийската попзвезда определи капитана на Аржентина като вдъхновение за милиони след двата му гола срещу Австрия

Шакира засипа Лионел Меси с похвали след историческата му вечер на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo

Попзвездата Шакира отправи специално послание към Лионел Меси след поредния впечатляващ мач на капитана на Аржентина на световното първенство по футбол.

Колумбийската певица изгледа на живо двубоя срещу Австрия в Арлингтън, Тексас, заедно със своите синове и стана свидетел на победата на световните шампиони с 2:0. И двете попадения за „албиселесте“ бяха дело на Меси, който освен това подобри и голмайсторския рекорд на световни финали.

Малко след края на срещата Шакира публикува емоционално послание в профила си в Инстаграм, с което поздрави аржентинската звезда за постиженията му както на терена, така и извън него.

"Много се гордея с теб, Лео, и с всичко, което си постигнал за семейството си, страната си и цялата латино общност“, написа певицата.

Тя не спести и суперлативите за дългогодишния капитан на Аржентина, определяйки го като пример за подражание.

"Твоята ангажираност и отдаденост са вдъхновение за мнозина. Продължавай да блестиш“, добави Шакира.

С двата си гола срещу Австрия Меси отново затвърди статута си на една от най-големите фигури в историята на световния футбол, а представянето му продължава да привлича възхищението не само на феновете, но и на световноизвестни личности от различни сфери.

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# Лионел Меси #Шакира

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