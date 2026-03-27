Шарлът Хорнетс прекъсна серията на Ню Йорк Никс

Шарлът Хорнетс прекъсна впечатляващата серия на Ню Йорк Никс, след като се наложи със 114:103 и спря поредицата от седем последователни победи на нюйоркчани в НБА.

Тимът от Северна Каролина продължава силната си форма, записвайки пети пореден успех и седми в последните осем мача. Така „стършелите“ се изравниха по баланс на деветото място в Източната конференция с Орландо Меджик и Маями Хийт – по 39 победи и 34 загуби. Никс остават трети с 48-26.

ЛаМело Бол даде тон на домакините с 22 точки, като отбеляза 10 още в началните минути и помогна за ранна преднина от 24:14. Въпреки че Джейлън Брънсън върна Никс в мача след силна първа четвърт, Шарлът отново пое инициативата и след серия успешни стрелби от дистанция се оттегли на почивката с аванс от 10 точки. След паузата домакините наложиха пълен контрол и след тройка на Грант Уилямс в края на третата част дръпнаха с 94:76, без да изпуснат водачеството до финалната сирена.

Най-резултатен за победителите беше новобранецът Кон Кнюпел с 26 точки, 11 борби и 8 асистенции, включително 6 тройки. Брандън Милър добави 21 точки и 8 борби, а Майлс Бриджис и Коби Уайт се отчетоха с по 17 точки.

За Никс Джейлън Брънсън записа дабъл-дабъл от 26 точки и 13 асистенции, Оу Джи Ануноби реализира 17 точки, а Джош Харт добави 16 точки и 7 борби.

В друг мач лидерът на Изток Детройт Пистънс постигна нов успех – 129:108 срещу Ню Орлиънс Пеликанс. Джейлън Дюрен беше над всички с 30 точки и 10 борби, а тимът впечатли с 53,6% успеваемост от тройката. Пистънс вече са с баланс 53-20 и водят с пет победи пред Бостън Селтикс, докато Пеликанс (25-49) са извън битката за плейофите.

Кевин Хъртър се отличи с 22 точки и 4 тройки, а Данис Дженкинс добави 19 точки и 9 борби. За Пеликанс Зайън Уилямсън беше най-резултатен с 21 точки, а Садик Бей реализира 17.

Орландо Меджик сложи край на серия от шест поредни загуби след успех със 121:117 над Сакраменто Кингс. Паоло Банкеро поведе тима с 30 точки, 9 борби и 7 асистенции – негов 25-и мач в кариерата с поне 30 точки, 5 борби и 5 асистенции, като единствено Трейси Макгрейди има повече подобни постижения с екипа на Орландо.

Дезмънд Бейн добави 23 точки, а Тристан да Силва се отчете с 18. За Сакраменто ДеМар ДеРоузън блесна с 33 точки и 11 борби, докато Дейквон Плаудън реализира 23 точки.