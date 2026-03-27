НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови...
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Шарлът Хорнетс прекъсна серията на Ню Йорк Никс

„Стършелите“ се изравниха по баланс на деветото място в Източната конференция с Орландо Меджик и Маями Хийт.

Снимка: БТА
Шарлът Хорнетс прекъсна впечатляващата серия на Ню Йорк Никс, след като се наложи със 114:103 и спря поредицата от седем последователни победи на нюйоркчани в НБА.

Тимът от Северна Каролина продължава силната си форма, записвайки пети пореден успех и седми в последните осем мача. Така „стършелите“ се изравниха по баланс на деветото място в Източната конференция с Орландо Меджик и Маями Хийт – по 39 победи и 34 загуби. Никс остават трети с 48-26.

ЛаМело Бол даде тон на домакините с 22 точки, като отбеляза 10 още в началните минути и помогна за ранна преднина от 24:14. Въпреки че Джейлън Брънсън върна Никс в мача след силна първа четвърт, Шарлът отново пое инициативата и след серия успешни стрелби от дистанция се оттегли на почивката с аванс от 10 точки. След паузата домакините наложиха пълен контрол и след тройка на Грант Уилямс в края на третата част дръпнаха с 94:76, без да изпуснат водачеството до финалната сирена.

Най-резултатен за победителите беше новобранецът Кон Кнюпел с 26 точки, 11 борби и 8 асистенции, включително 6 тройки. Брандън Милър добави 21 точки и 8 борби, а Майлс Бриджис и Коби Уайт се отчетоха с по 17 точки.

За Никс Джейлън Брънсън записа дабъл-дабъл от 26 точки и 13 асистенции, Оу Джи Ануноби реализира 17 точки, а Джош Харт добави 16 точки и 7 борби.

В друг мач лидерът на Изток Детройт Пистънс постигна нов успех – 129:108 срещу Ню Орлиънс Пеликанс. Джейлън Дюрен беше над всички с 30 точки и 10 борби, а тимът впечатли с 53,6% успеваемост от тройката. Пистънс вече са с баланс 53-20 и водят с пет победи пред Бостън Селтикс, докато Пеликанс (25-49) са извън битката за плейофите.

Кевин Хъртър се отличи с 22 точки и 4 тройки, а Данис Дженкинс добави 19 точки и 9 борби. За Пеликанс Зайън Уилямсън беше най-резултатен с 21 точки, а Садик Бей реализира 17.

Орландо Меджик сложи край на серия от шест поредни загуби след успех със 121:117 над Сакраменто Кингс. Паоло Банкеро поведе тима с 30 точки, 9 борби и 7 асистенции – негов 25-и мач в кариерата с поне 30 точки, 5 борби и 5 асистенции, като единствено Трейси Макгрейди има повече подобни постижения с екипа на Орландо.

Дезмънд Бейн добави 23 точки, а Тристан да Силва се отчете с 18. За Сакраменто ДеМар ДеРоузън блесна с 33 точки и 11 борби, докато Дейквон Плаудън реализира 23 точки.

#НБА 2025/2026 #Шарлът Хорнетс #Ню Йорк Никс

ТОП 24

НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
1
НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови...
Жена наръга четирима души в центъра на София
2
Жена наръга четирима души в центъра на София
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в Персийския залив
3
ВМС: Притеснителен за нас е конфликтът в Украйна, не този в...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
4
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
5
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
6
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
6
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...

Още от: НБА

Адам Силвър обяви край на умишлените загуби в НБА
Бостън прекъсна серията на Оклахома, Йокич с поредно историческо постижение в НБА Бостън прекъсна серията на Оклахома, Йокич с поредно историческо постижение в НБА
Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Шарлът разби Сакраменто в НБА Шарлът разби Сакраменто в НБА
Детройт спря серията на Лос Анджелис Лейкърс Детройт спря серията на Лос Анджелис Лейкърс
Никола Йокич над всички при успех на Денвър Никола Йокич над всички при успех на Денвър
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети са открити в складове в различни части на България
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Благоевградско (СНИМКИ) Акция срещу купуването на гласове се провежда в Благоевградско (СНИМКИ)
Жълт код за значителни валежи в половин България днес Жълт код за значителни валежи в половин България днес
Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в...
В Световния ден на театъра: Връчват наградите „Икар“...
Полша въвежда таван на цените на бензина
Тежко остава състоянието на 13-годишното дете, катастрофирало с...
