"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Шарлът разби Сакраменто в НБА

"Стършелите" изравниха клубен рекорд по реализирани тройки.

Шарлът разби Сакраменто в НБА
Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд, като реализира 26 тройки при победата срещу Сакраменто Кингс със 134:90 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. За постижението силно се включи от пейката Коби Уайт, който вкара 6 тройки от 8 опита. Това бе четвърта поредна победа на Хорнетс, както и техен 12-и успех в последните 15 срещи. Уайт бе най-резултатен от всички в срещата с 27 точки. ЛаМело Бол отбеляза 6 коша от зоната за три точки от 13 опита и общо 20 точки. Сакраменто допусна трета загуба в последните четири срещи. 90-е точки са второ изравнено най-ниско постижение на тима през сезона. Даегуон Плоудън отбеляза 22.

Донован Мичел реализира 16 от своите 42 точки в третата четвърти, а Джеймс Хардън добави 26 точки и седем асистенции за успеха на Кливланд срещу Орландо със 136:131. Еван Мобли завърши с 18 точки, девет борби и шест асистенции за тима, който спечели четвърти пореден мач. Паоло Банчеро отбеляза 36, а Тристан да Силва вкара 10 от своите 18 точки в последната четвърт за "Магьосниците". Орландо допусна шеста поредна загуба, след като преди това бе спечелил седем поредни успеха.

Джейлън Брънсън реализира 32 точки, Карл-Антъни Таунс завърши с "дабъл-дабъл" за седмата поредна победа на Ню Йорк, този път над Ню Орлиънс със 121:116. Таунс завърши с 21 точки и 14 борби за Никс, а Оу Джи Ануноби отбеляза 21. Зион Уилямсън вкара 22, Джерамиа Фиърс с 21, а Садик Бей с 18 за "Пеликаните"

Никола Йокич вкара 23 точки за своя втори пореден "трипъл-дабъл", като в края той донесе победата на Денвър над домакина Финикс с 125:123. Йокич добави 17 борби и 17 асистенции за своя 29-и "трипъл-дабъл" през сезона. Джамал Мъри отбеляза 11 от своите 21 точки в четвъртата четвърт. Девин Букър събра 22 точки и 8 асистенции, докато Джейлън Грийн и Грейсън Алън вкараха по 21 всеки за Сънс.

#НБА 2025/2026 #Шарлът Хорнетс #Сакраменто Кингс

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
2
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
4
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
5
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
6
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Макаби изненада Фенербахче в Евролигата Макаби изненада Фенербахче в Евролигата
Чете се за: 02:45 мин.
Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия
Чете се за: 04:22 мин.
Черно море сътвори шоу срещу Левски Черно море сътвори шоу срещу Левски
Чете се за: 03:37 мин.
Плейофите в женското баскетболно първенство започват на 3 април Плейофите в женското баскетболно първенство започват на 3 април
Чете се за: 01:07 мин.
Монтана 2003 дава старт на Финалната четворка в Адриатическата лига Монтана 2003 дава старт на Финалната четворка в Адриатическата лига
Чете се за: 01:25 мин.

Андрей Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на живот
Андрей Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата,...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от войната в Иран за страната, но не и лично за себе "Мяра": Българите виждат реална заплаха от войната в Иран за страната, но не и лично за себе
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Шестима задържани при акцията срещу изборната търговия в Бургас Шестима задържани при акцията срещу изборната търговия в Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ще бъде ли задействана програмата за компенсации заради скъпите горива? Ще бъде ли задействана програмата за компенсации заради скъпите горива?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на петролния пазар
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
През ООН Николай Младенов призова Хамас да се разоръжи
Чете се за: 01:22 мин.
По света
