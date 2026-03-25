Шарлът разби Сакраменто в НБА

Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд, като реализира 26 тройки при победата срещу Сакраменто Кингс със 134:90 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. За постижението силно се включи от пейката Коби Уайт, който вкара 6 тройки от 8 опита. Това бе четвърта поредна победа на Хорнетс, както и техен 12-и успех в последните 15 срещи. Уайт бе най-резултатен от всички в срещата с 27 точки. ЛаМело Бол отбеляза 6 коша от зоната за три точки от 13 опита и общо 20 точки. Сакраменто допусна трета загуба в последните четири срещи. 90-е точки са второ изравнено най-ниско постижение на тима през сезона. Даегуон Плоудън отбеляза 22.

Донован Мичел реализира 16 от своите 42 точки в третата четвърти, а Джеймс Хардън добави 26 точки и седем асистенции за успеха на Кливланд срещу Орландо със 136:131. Еван Мобли завърши с 18 точки, девет борби и шест асистенции за тима, който спечели четвърти пореден мач. Паоло Банчеро отбеляза 36, а Тристан да Силва вкара 10 от своите 18 точки в последната четвърт за "Магьосниците". Орландо допусна шеста поредна загуба, след като преди това бе спечелил седем поредни успеха.

Джейлън Брънсън реализира 32 точки, Карл-Антъни Таунс завърши с "дабъл-дабъл" за седмата поредна победа на Ню Йорк, този път над Ню Орлиънс със 121:116. Таунс завърши с 21 точки и 14 борби за Никс, а Оу Джи Ануноби отбеляза 21. Зион Уилямсън вкара 22, Джерамиа Фиърс с 21, а Садик Бей с 18 за "Пеликаните"

Никола Йокич вкара 23 точки за своя втори пореден "трипъл-дабъл", като в края той донесе победата на Денвър над домакина Финикс с 125:123. Йокич добави 17 борби и 17 асистенции за своя 29-и "трипъл-дабъл" през сезона. Джамал Мъри отбеляза 11 от своите 21 точки в четвъртата четвърт. Девин Букър събра 22 точки и 8 асистенции, докато Джейлън Грийн и Грейсън Алън вкараха по 21 всеки за Сънс.