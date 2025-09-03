Шефът на съдиите в Англия призна за грешка в дербито на Западен Лондон

Шефът на Съдийската комисия в Англия Хауърд Уеб заяви, че голът на Фулъм срещу Челси от последния кръг във Висшата лига е отменен неправилно.

Срещата завърши 2:0 в полза на "сините", но гостите трябваше да поведат в резултата в средата на първото полувреме с попадение на Джош Кинг, ако не бе неправилната намеса на отговарящия за системата за видеоповторения (ВАР) съдия. При преглеждането на ситуацията ВАР съдията Майкъл Солсбър откри достатъчно доказателства, за да отсъдят нарушение на Родриго Мунис срещу Трево Чалоба.

Решението предизвика сериозно недоволство у мениджъра на "котиджърс" Марко Силва.