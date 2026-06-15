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Шефът на Световното гребане: Огромно удоволствие е да се връщаме в Пловдив

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Спорт
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Жан-Кристоф Роланд беше в Пловдив за втория кръг от Световната купа.

Жан-Кристоф Роланд
Снимка: Пресслужба
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Президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Роланд беше в Пловдив за втория кръг от Световната купа.

„За Световното гребане винаги е огромно удоволствие да се връща в Пловдив. Това е място, на което гребането има възможно най-добрите условия. А тази година ще бъдем тук два пъти. Първо за Световната купа, която току-що приключи и беше фантастично състезание. Страхотни гонки, добри условия. Много съм доволен, че състезателите също са изключително щастливи от втората Световна купа. Нямам търпение да се върнем отново в Пловдив през август, когато ще се проведе друго страхотно състезание – Световното първенство за юноши и девойки до 19 години“, каза Ролан.

„В Пловдив има отличен гребен канал, много опитен Организационен комитет, защото често се провеждат големи състезания. В същото време знаем, че имате амбиция да подобрявате условията – например да ремонтирате сградите, които почват малко да остаряват. Имате и проект за успоредно водно трасе, който е на хартия от много години. Да се надяваме в един момент да се осъществи. Ние сме оптимисти за бъдещето, но има работа, която трябва да се свърши“, завърши шефът на Световното гребане.

#Жан-Кристоф Роланд

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