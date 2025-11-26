БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шейнгезихт и Борисов с успешно начало на турнир в Мадрид

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
За втория кръг вече се класира и Анас Маздрашки.

Леонид Шейнгезихт
Снимка: БФ Тенис
Българите Леонид Шейнгезихт и Максмилиан Борисов се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

25-годишният Шейнгезихт надигра представителя на домакините Даниел Салмерон с 4:6, 6:1, 6:0 за час и 59 минути игра.

Българинът загуби първия сет след два последователни пробива на Салмерон, но до края на срещата доминираше и даде на съперника само още един гейм.

В следващия кръг той ще спори с Пиер Ив Баи (Белгия), който е 811-и в света и е в серия от 8 победи срещу само едно поражение на турнири на твърда настилка през тази година.

23-годишният Борисов, който участва в основната схема на турнира с "уайлд кард", надделя над Йоанис Брокакис (Гърция) с 6:2, 6:4.

Първият сет започна с по един пробив за двамата състезатели, но в остатъка от него българинът доминираше и допусна да бъде пробит само още веднъж за победа, отнела час и 24 минути.

Във втория кръг той ще се изправи срещу квалификанта Ярослав Демин (Русия).

По-късно днес Максимилиан Борисов ще играе и на двойки заедно с Хорхе Аспейтия (Мексико). Те ще се изправят срещу Диего Флорес (Чили) и Асиер Перни (Испания).

За втория кръг вече се класира и Анас Маздрашки, който записа победа с 6:1, 6:2 срещу Пабло Пасхуан (Испания).

Анас Маздрашки с успех в два сета на старта на турнир в Мадрид
Анас Маздрашки с успех в два сета на старта на турнир в Мадрид
Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.
Чете се за: 01:45 мин.
#Максимилиан Борисов #Леонид Шейнгезихт

