Шестима българи ще участва на турнир по бадминтон в Кардиф

Сестри Стоеви се открояват сред имената, въпреки че двете няма да участват в тандем на двойки жени.
България ще участва с шестима състезатели на международния турнир по бадминтон за мъже и жени от „International Series“ в Кардиф (Уелс), който започва днес и ще продължи до 30 ноември.
Стефани Стоева е №1 в схемата при жените и ще започне срещу квалификантка. Любопитното е, че тя ще играе и на двойка жени, но не със своята сестра Габриела Стоева, а със Цветина Попиванова.
Гергана Павлова е номер 8 и ще стартира с двубой срещу датчанката Ан-Софи Хушер Руус.
Габриела Стоева е заявена на смесени двойки с Евгени Панев. Те са втори поставени в схемата и в първия кръг ще срещнат Малук Тайгър (Гренландия) и Атина Торнилд (Дания).
Панев ще играе на двойки мъже заедно с Цветомир Стоянов, който пък ще стартира от квалификациите на единично мъже.
В турнира ще участват 377 състезатели.