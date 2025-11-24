Иван Пешев изпрати националките по карате за световното в Кайро

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев пожела успех на българските състезателки по карате преди Световното първенство в Кайро. България ще бъде представена от олимпийската шампионка Ивет Горанова (кумите, кат. до 55 кг) и Теодора Цанева (кумите, кат. до 50 кг).

"Българското карате отново има шанс да покаже своята сила на световната сцена. Вярвам, че нашите състезателки ще защитят цветовете на България с чест, характер и професионализъм. Пожелавам ви успех и да се завърнете с високи резултати", заяви министър Пешев, цитиран от пресслужбата на Министерство на младежта и спорта.

Президентът на Българската национална федерация карате Николай Цанев изрази признателност за последователната подкрепа към централата и българските състезатели. "Тази помощ ни позволява да подготвяме отборите на високо ниво и да се борим за медали на най-престижните първенства", допълни Цанев.

Ивет Горанова сподели, че заминава с амбицията да добави ново отличие към богатата си колекция и да затвърди позицията си на една от най-успешните ни състезателки в историята.

Теодора Цанева, която показва стабилно развитие през сезона, също заяви готовност за силно представяне в своята категория.

Българският отбор заминава във вторник за Кайро, а Световното първенство ще се проведе в периода 27-30 ноември.